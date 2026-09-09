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09 вересня 2026, 13:49

Схопив і силою посадив на клумбу: у Львові спалахнув скандал із військовим ТЦК

09 вересня 2026, 13:49
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Скриншот із відео
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У Львові 8 вересня стався конфлікт між військовослужбовцями групи оповіщення та цивільною жінкою. Правоохоронці проводить перевірку обставин інциденту та призначила службове розслідування щодо поліцейського, який входив до складу групи

Про це повідомила поліція Львівщини та Львівський обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

Інцидент стався близько 17:00 на вулиці Дунайській. У соцмережах поширили відео, на якому чоловік у військовій формі хапає жінку, трусить її та силою саджає на клумбу біля будинку. Поліцейський, який перебував поруч, намагався зупинити військового.

У Львівському обласному ТЦК та СП заявили, що відео показує лише частину конфлікту. За їхньою версією, під час заходів оповіщення військовозобов'язаний чоловік відмовився пред'явити військово-облікові документи та почав тікати, після чого забіг до під'їзду житлового будинку.

У ТЦК стверджують, що жінка, яка перебувала поруч, перешкоджала діям групи оповіщення, блокувала вхід до під'їзду та розпилила на військовослужбовців сльозогінний газ.

Водночас у ТЦК не заперечують самого факту застосування сили до жінки, але наголошують, що поширене відео нібито не містить повного контексту події.

За даними ТЦК, повідомлень про інцидент на спецлінію "102" не надходило. Конфлікт на місці вдалося припинити без подальшої ескалації. Щоб не допустити скупчення людей та загострення ситуації, група оповіщення припинила подальші дії щодо чоловіка.

9 вересня поліція Львівської області повідомила, що за фактом можливих неправомірних дій або бездіяльності поліцейського призначено службове розслідування. За його результатами правоохоронці обіцяють вжити відповідних заходів реагування.

У ТЦК заявили, що готові до перевірки обставин та правової оцінки дій усіх учасників конфлікту.

Нагадаємо, на Київщині та Чернігівщині військовослужбовцям ТЦК та СП повідомили про підозру у справах щодо незаконного застосування сили до цивільних під час мобілізації.

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