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09 вересня 2026, 14:10

Росіяни скинули на Краматорськ п'ять авіабомб: поранено чотирьох цивільних

09 вересня 2026, 14:10
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Фото: Донецька обласна прокуратура
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Російські війська вранці 9 вересня завдали удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки поранення дістали четверо цивільних

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 10:17 окупанти атакували місто п’ятьма авіабомбами ФАБ-250 з універсальним модулем планування та корекції (УМПК).

Внаслідок обстрілу тілесні ушкодження отримали троє жінок віком 59, 70 та 74 роки, а також 72-річний чоловік. Постраждалим надають медичну допомогу.

Також унаслідок російської атаки пошкоджено 27 приватних домоволодінь та автомобіль.

Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вдень 9 вересня російські війська атакували Запорізький район FPV-дронами. Унаслідок ударів загинув 34-річний чоловік. Також через вибух іншого безпілотника поранення дістала 52-річна жінка.

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війна Краматорськ Донецька область авіабомба ФАБ поранені
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