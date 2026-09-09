Росіяни скинули на Краматорськ п'ять авіабомб: поранено чотирьох цивільних
Російські війська вранці 9 вересня завдали удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки поранення дістали четверо цивільних
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.
За даними слідства, близько 10:17 окупанти атакували місто п’ятьма авіабомбами ФАБ-250 з універсальним модулем планування та корекції (УМПК).
Внаслідок обстрілу тілесні ушкодження отримали троє жінок віком 59, 70 та 74 роки, а також 72-річний чоловік. Постраждалим надають медичну допомогу.
Також унаслідок російської атаки пошкоджено 27 приватних домоволодінь та автомобіль.
Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, вдень 9 вересня російські війська атакували Запорізький район FPV-дронами. Унаслідок ударів загинув 34-річний чоловік. Також через вибух іншого безпілотника поранення дістала 52-річна жінка.