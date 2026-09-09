10 залів, 30 працівників і мільйонні обороти: у Києві викрили підпільну мережу казино

Фото: Національна поліція

У Києві правоохоронці викрили злочинну групу, яка організувала мережу незаконних гральних закладів із щомісячним багатомільйонним оборотом

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, мережа налічувала 10 залів у різних районах столиці.

Організаторами незаконного бізнесу були двоє братів із Вінниччини – колишні працівники міліції. Після звільнення вони, за версією слідства, налагодили нелегальний гральний бізнес та залучили до нього ще чотирьох спільників, яких називали "наглядачами". Вони контролювали роботу закладів, збирали прибуток, підбирали персонал та стежили за діяльністю мережі.

Загалом у підпільних залах працювали близько 30 людей – адміністратори, куратори та технічні працівники.

Деякі учасники групи займалися інкасацією грошей і пошуком нових приміщень для відкриття додаткових залів.

У мережі діяли суворі внутрішні правила. Працівники мали дотримуватися дрес-коду, не могли вживати алкоголь на роботі та повинні були звітувати про діяльність у робочих чатах. Зміна адміністраторів відбувалася за встановленою схемою, щоб не привертати уваги.

Доступ до закладів також був обмеженим. Потрапити всередину можна було лише за попередньою домовленістю. Перед допуском адміністратора мав переконатися, що за потенційним відвідувачем ніхто не стежить.

Правоохоронці зазначають, що таким чином організатори створили розгалужену мережу незаконних гральних закладів та забезпечили її стабільну роботу.

Обвинувальний акт щодо 12 фігурантів уже передали до суду. Їм загрожує кримінальна відповідальність за організацію та функціонування незаконного грального бізнесу.

Нагадаємо, навесні правоохоронці викрили масштабну мережу нелегальних онлайн-казино, організовану за участі іноземців та громадян України. Загальний обіг коштів у схемі сягнув понад 5 мільярдів гривень.