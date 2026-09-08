Згідно соцопитуванням, українці вважають корупцію більшою небезпекою ніж війну. Але українці помиляються – це не корупція

Згідно соцопитуванням, українці вважають корупцію більшою небезпекою ніж війну. Але українці помиляються – це не корупція

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Ми маємо справу з організованим злочинним мафіозним спрутом, який не тільки готується корупційними схемами, але створює і очолює кримінальний бізнес, який пронизує весь державний апарат, державні підприємства, приватний бізнес, і генерує своїм власникам величезні незаконні статки.

В Нью-Йорк Таймс вийшла чергова велика стаття про махінації в нашій оборонці, де стверджуються що Україна втратила зброї на 1,2 млрд доларів тільки в 2024 році!.. Ці гроші були вкрадені мафією, і це тільки дані державного аудиту, і можна припустити, що реальні цифри мародерства на крові можуть бути в рази більшими.

Це просто катастрофа державного управління, яке перетворилося в щупальця мафіозного спрута, який не зацікавлений ні в перемозі, ні в завершенні війни, ні в демократії, ні в свободі слова, ні в виборах.

Спрут живиться ескалацією війни, збільшенням обсягів західної допомоги, яка безжально розкрадається. І без перемоги над цим мафіозним спрутом ніякої іншої перемоги в нас не буде. Цей факт потрібно чітко розуміти.