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09 вересня 2026, 13:24

У Києві після падіння БпЛА спалахнули склади: повідомляють про повторні вибухи

09 вересня 2026, 13:24
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Удень 9 вересня у Дніпровському районі Києва спалахнула складська будівля. За попередньою інформацією, загоряння сталося внаслідок падіння безпілотного літального апарата

Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За даними місцевих пабліків, на території складів зберігалися деревина, будівельні матеріали та обладнання. Відомо нібито про влучання в районі підприємства "Фанплит".

Місцеві жителі також повідомляють, що після початку пожежі у районі було чути повторні вибухи.

Крім того, з'явилася інформація про можливе влучання поблизу Дарницького вокзалу.

Інформація про наслідки атаки та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, в ніч на 9 вересня РФ атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М", S8000 "Бандероль", а також 196 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на чотирьох локаціях.

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