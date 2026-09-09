Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У дворі багатоповерхівки на вулиці Січових Стрільців виник конфлікт між сусідами. 41-річний киянин, перебуваючи напідпитку, посварився з чоловіком, після чого вийшов на балкон зі стрілецькою зброєю та вистрілив у бік його припаркованого автомобіля Audi Q8.

На місце прибули патрульні та слідчо-оперативна група. У зловмисника вилучили карабін. Зброя була зареєстрована, а чоловік мав відповідний дозвіл на її зберігання.

Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство).

Нагадаємо, на Одещині п'яний військовий у СЗЧ стріляв у тещу з автомата. Жінка дістала важкі проникаючі вогнепальні поранення. У чоловіка вилучили арсенал зброї.