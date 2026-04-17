На Тернопільщині втопився чотирирічний хлопчик

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Нещасний випадок стався 17 квітня близько 11:40. Саме тоді бабуся виявила онука у воді та викликала медиків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Тернопільщини.

За попередньою інформацією, за дитиною наглядали бабуся та дідусь. Хлопчик перебував на подвір’ї. У момент трагедії мати була на роботі, бабуся в будинку, а дідусь на городі. Територія домогосподарства огороджена, однак дитина самостійно вийшла за межі подвір’я та попрямувала до водойми, розташованої приблизно за 100 метрів від будинку. За словами родичів, хлопчик і раніше тікав туди гратися.

Медики, які приїхали на виклик, намагалися реанімувати дитину, але врятувати її не вдалося.

