На Тернопільщині судитимуть 54-річного чоловіка, який за 13 500 євро організував незаконне переправлення осіб за кордон
Правоохоронці Тернопільщини завершили досудове розслідування схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Тернопільщини.
За даними правоохоронців, 54-річний житель Тернопільської області налагодив схему "послуг" для військовозобов’язаних. За 13 500 євро він обіцяв клієнту безперешкодний проїзд через блокпости, тимчасове проживання в готелі, трансфер до прикордонної зони та інструктаж щодо маршруту нелегального перетину кордону поза офіційними пунктами пропуску.
Фігуранта затримали під час отримання частини обумовленої суми – 1500 євро.
За скоєне чоловіку загрожує до дев’яти років позбавлення волі.
Як повідомлялось, директор медичного закладу в Тернопільській області організував схему виготовлення та видачі фіктивних документів для виїзду за кордон. Вартість такої "послуги" становила 5000 доларів США.