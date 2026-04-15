15 квітня 2026, 16:51

На Тернопільщині судитимуть 54-річного чоловіка, який за 13 500 євро організував незаконне переправлення осіб за кордон

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області
Правоохоронці Тернопільщини завершили досудове розслідування схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Тернопільщини.

За даними правоохоронців, 54-річний житель Тернопільської області налагодив схему "послуг" для військовозобов’язаних. За 13 500 євро він обіцяв клієнту безперешкодний проїзд через блокпости, тимчасове проживання в готелі, трансфер до прикордонної зони та інструктаж щодо маршруту нелегального перетину кордону поза офіційними пунктами пропуску.

Фігуранта затримали під час отримання частини обумовленої суми – 1500 євро.

За скоєне чоловіку загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Як повідомлялось, директор медичного закладу в Тернопільській області організував схему виготовлення та видачі фіктивних документів для виїзду за кордон. Вартість такої "послуги" становила 5000 доларів США.

суд Тернопільська область виїзд за кордон корупційна схема
