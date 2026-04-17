На Тернопольщине утонул четырехлетний мальчик

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

Несчастный случай произошел 17 апреля около 11:40. В это время бабушка обнаружила внука в воде и вызвала медиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольщины.

По предварительной информации, за ребенком наблюдали бабушка и дедушка. Мальчик находился во дворе. В момент трагедии мать была на работе, бабушка в доме, а дедушка в огороде. Территория домохозяйства ограждена, однако ребенок самостоятельно вышел за пределы двора и направился к водоему, расположенному примерно в 100 метрах от дома. По словам родственников, мальчик по-прежнему убегал туда играть.

Приехавшие на вызов медики пытались реанимировать ребенка, но спасти его не удалось.

