17 апреля 2026, 15:11

На Тернопольщине утонул четырехлетний мальчик

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области
Несчастный случай произошел 17 апреля около 11:40. В это время бабушка обнаружила внука в воде и вызвала медиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольщины.

По предварительной информации, за ребенком наблюдали бабушка и дедушка. Мальчик находился во дворе. В момент трагедии мать была на работе, бабушка в доме, а дедушка в огороде. Территория домохозяйства ограждена, однако ребенок самостоятельно вышел за пределы двора и направился к водоему, расположенному примерно в 100 метрах от дома. По словам родственников, мальчик по-прежнему убегал туда играть.

Приехавшие на вызов медики пытались реанимировать ребенка, но спасти его не удалось.

Напомним, в Тернопольской области во время сжигания сухой травы погиб 71-летний мужчина. Несчастный случай произошел в конце марта.

В Тернопольской области во время срезки деревьев погиб молодой мужчина
17 апреля 2026, 09:10
В Тернопольской области будут судить 54-летнего мужчину, который за 13 500 евро организовал незаконную переправку лиц за границу
15 апреля 2026, 16:51
В Тернопольской области составили более 600 админпротоколов за совершение домашнего насилия
14 апреля 2026, 16:59
Все новости »
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
17 апреля 2026, 17:52
Эксдепутат Харьковского районного совета от "Слуги народа" забыл задекларировать почти 32 миллиона
17 апреля 2026, 17:17
В Киевской области мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девочку
17 апреля 2026, 16:55
Кабмин упростил правила выплат детям ВПЛ
17 апреля 2026, 16:49
На Харьковщине депутат "потерял" в декларации 30 миллионов
17 апреля 2026, 16:35
В Киевской области мужчина жестоко убил любимую ножом
17 апреля 2026, 16:15
На Закарпатье задержали двух пограничников, которые брали по 1000 долларов за пересечение границы
17 апреля 2026, 16:04
В Киевской области погиб 11-летний мальчик: ребенка засыпало песком
17 апреля 2026, 15:40
Бывшая депутатка, сбившая женщину в Киеве, получила 3 года условно
17 апреля 2026, 15:35
Общалась с "американцем" и хотела замуж: на Волыни нашли мертвую женщину, которую искали 4 месяца
17 апреля 2026, 15:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Все публикации »
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Все блоги »