На Тернопільщині склали понад 600 адмінпротоколів за вчинення домашнього насильства

Упродовж січня–березня поліцейські Тернопільської області здійснили 1416 виїздів на повідомлення, пов’язані з домашнім насильством. Після перевірки 598 звернень підтвердилися

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Тернопільщини.

Правоохоронці склали 606 адміністративних протоколів щодо кривдників та винесли 504 термінові заборонні приписи.

Крім того, розпочато 36 кримінальних проваджень за ст. 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство), з яких 19 уже скеровано до суду. Судами винесено 7 рішень про обмежувальні приписи, а 48 осіб направлено на проходження спеціальної програми для кривдників.

Як повідомлялось, у Тернополі чоловік до смерті забив знайому і знімав це на відео. Подія сталась наприкінці березня 2026 року.