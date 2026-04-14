14 квітня 2026, 16:59

На Тернопільщині склали понад 600 адмінпротоколів за вчинення домашнього насильства

Упродовж січня–березня поліцейські Тернопільської області здійснили 1416 виїздів на повідомлення, пов’язані з домашнім насильством. Після перевірки 598 звернень підтвердилися

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Тернопільщини.

Правоохоронці склали 606 адміністративних протоколів щодо кривдників та винесли 504 термінові заборонні приписи.

Крім того, розпочато 36 кримінальних проваджень за ст. 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство), з яких 19 уже скеровано до суду. Судами винесено 7 рішень про обмежувальні приписи, а 48 осіб направлено на проходження спеціальної програми для кривдників.

Як повідомлялось, у Тернополі чоловік до смерті забив знайому і знімав це на відео. Подія сталась наприкінці березня 2026 року.

поліція Тернопільська область домашнє насилля
Депутат Херсонської міськради, який переїхав працювати на Тернопільщину, склав свої повноваження
14 квітня 2026, 15:18
На Тернопільщині депутат за 10 тисяч доларів "списував" ухилянтів з розшуку
13 квітня 2026, 23:15
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
У Львові отримали терміни підлітки, які готували теракт на замовлення росіян
14 квітня 2026, 17:55
Експерти попередили про ризик обвалу саркофага на Чорнобильській АЕС
14 квітня 2026, 17:41
На Дніпропетровщині директор "збагатився" на мільйони на "мертвих душах"
14 квітня 2026, 17:15
На Одещині директор будівельної фірми "заробив" мільйони на житлі для військових
14 квітня 2026, 16:45
На Закарпатті чоловік викрав жінку з 3-річною дитиною
14 квітня 2026, 16:40
Завтра в Україні вдарять морози до -5 градусів
14 квітня 2026, 16:22
Справа на 13 млн грн: депутат ОПЗЖ з Ужгорода намагається зняти арешт із майна
14 квітня 2026, 15:54
Українські військові вдарили по місцю зберігання російських БпЛА на Донеччині
14 квітня 2026, 15:35
Ракетний удар по Дніпру: 5 загиблих і 25 поранених
14 квітня 2026, 15:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
