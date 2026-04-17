09:25  17 квітня
На Львівщині через палаючу траву згоріли чотири будинки, загинула людина
09:10  17 квітня
На Тернопільщині під час зрізання дерев загинув молодий чоловік
08:24  17 квітня
У Хмельницькому чоловік напав і пограбував матір загиблого захисника
UA | RU
UA | RU
17 квітня 2026, 09:10

На Тернопільщині під час зрізання дерев загинув молодий чоловік

Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Трагічний випадок трапився вдень 15 квітня у селі Петриків Тернопільського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На прилеглій території до садового товариства "Світанок" 28-річний житель села Забойки допомагав знайомому зрізати дерево. Під час повалення дерева обвалилися сухі гілки, одна з яких впала на чоловіка. Від отриманих травм він загинув на місці.

Медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть потерпілого.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, 5 березня на Вінниччині на підприємстві водій вантажівки DAF наїхав на працівницю. Від отриманих травм жінка померла на місці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
події Тернопільська область нещасний випадок загиблий вирубка дерев
