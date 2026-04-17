Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На прилеглій території до садового товариства "Світанок" 28-річний житель села Забойки допомагав знайомому зрізати дерево. Під час повалення дерева обвалилися сухі гілки, одна з яких впала на чоловіка. Від отриманих травм він загинув на місці.

Медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть потерпілого.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, 5 березня на Вінниччині на підприємстві водій вантажівки DAF наїхав на працівницю. Від отриманих травм жінка померла на місці.