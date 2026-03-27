На Тернопільщині під час спалювання сухої трави загинув 71-річний чоловік
Нещасний випадок стався у селі Мислова Підволочиської громади в п’ятницю, 27 березня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Тернопільщини.
За попередніми даними, загиблий спалював суху траву на присадибній ділянці.
Ймовірно, через сильні пориви вітру полум'я перекинулося на 71-річного чоловіка. Його 72-річний родич, який став свідком події, намагався врятувати потерпілого, проте не зміг. Чоловік загинув на місці.
Іншого чоловіка із термічними опіками доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Нагадаємо, на Тернопільщині під час пожежі загинув 6-річний хлопчик. Трагедія сталась 12 березня.
