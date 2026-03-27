На Тернопільщині під час спалювання сухої трави загинув 71-річний чоловік

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Нещасний випадок стався у селі Мислова Підволочиської громади в п’ятницю, 27 березня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Тернопільщини.

За попередніми даними, загиблий спалював суху траву на присадибній ділянці.

Ймовірно, через сильні пориви вітру полум'я перекинулося на 71-річного чоловіка. Його 72-річний родич, який став свідком події, намагався врятувати потерпілого, проте не зміг. Чоловік загинув на місці.

Іншого чоловіка із термічними опіками доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

