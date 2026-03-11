16:55  11 марта
11 марта 2026, 19:49

Школьница из Тернополя победила на международном конкурсе в Париже

11 марта 2026, 19:49
Читайте також українською мовою
фото: Тернопольский городской совет
Читайте також
українською мовою

Ученица Тернопольской художественной школы имени Михаила Бойчука Марта Мороз стала лауреаткой первой премии на международном конкурсе «Vernissage de Printemps» («Весенний вернисаж») в Париже

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.

Отмечается, что девушка победила в номинации "Изобразительное искусство", представив работу "Тень Атласа".

Конкурс проходил в два тура, а участие в нем приняли талантливые дети и взрослые из разных стран мира. Жюри отметило высокое техническое мастерство и оригинальность работы жителей Тернополя, присудив ей первое место.

Марта учится в 3-м классе отдела "Художественное убранство текстиля".

Как сообщалось, в Тернополе внезапно скончался третьеклассник. Несчастный случай произошел в конце 2025 года.

