Школьница из Тернополя победила на международном конкурсе в Париже

фото: Тернопольский городской совет

Ученица Тернопольской художественной школы имени Михаила Бойчука Марта Мороз стала лауреаткой первой премии на международном конкурсе «Vernissage de Printemps» («Весенний вернисаж») в Париже

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.

Отмечается, что девушка победила в номинации "Изобразительное искусство", представив работу "Тень Атласа".

Конкурс проходил в два тура, а участие в нем приняли талантливые дети и взрослые из разных стран мира. Жюри отметило высокое техническое мастерство и оригинальность работы жителей Тернополя, присудив ей первое место.

Марта учится в 3-м классе отдела "Художественное убранство текстиля".

