27 лютого 2026, 19:33

На Тернопільщині судитимуть 31-річного чоловіка, який до смерті побив пенсіонера

27 лютого 2026, 19:33
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Злочин стався наприкінці листопада 2025 року в Тернополі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними слідства, підозрюваний, 31-річний уродженець Запорізької області, та 65-річний потерпілий перебували в одній компанії, де розпивали алкогольні напої. Під час спілкування між ними виник конфлікт, у ході якого підозрюваний наніс численні удари ногами та руками по обличчю і тулубу пенсіонера. Від отриманих травм чоловік помер.

За скоєне нападнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Тернополі чоловік побив комунальника і накинувся на поліцейських. Інцидент стався восени минулого року.

убивство Тернопіль Тернопільська область чоловік пенсіонер
