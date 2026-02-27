На Тернопільщині судитимуть 31-річного чоловіка, який до смерті побив пенсіонера
Злочин стався наприкінці листопада 2025 року в Тернополі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
За даними слідства, підозрюваний, 31-річний уродженець Запорізької області, та 65-річний потерпілий перебували в одній компанії, де розпивали алкогольні напої. Під час спілкування між ними виник конфлікт, у ході якого підозрюваний наніс численні удари ногами та руками по обличчю і тулубу пенсіонера. Від отриманих травм чоловік помер.
За скоєне нападнику загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Тернополі чоловік побив комунальника і накинувся на поліцейських. Інцидент стався восени минулого року.
На Тернопільщині жінка виколола око трирічному синові заради соцвиплатВсі новини »
26 лютого 2026, 11:26На Тернопільщині працівник мерії "зливав" дані про ТЦК
24 лютого 2026, 13:15У Тернополі в ДТП загинули двоє співробітників ДСНС
22 лютого 2026, 14:06
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
Росія створила загрозу гуманітарної катастрофи на Донеччині
27 лютого 2026, 20:48Катував та розстрілював людей у Бучі: ДБР викрило російського військового
27 лютого 2026, 20:45Війна триває 11 років і може тривати ще 11
27 лютого 2026, 20:28Графіки відключень на 28 лютого: коли українці будуть без світла у суботу
27 лютого 2026, 20:05У Києві чоловік вкрав пасажирський автобус та спричинив потрійне ДТП
27 лютого 2026, 19:15"Люди були на роботі": росіяни знищили агропідприємство на Сумщині - є загиблі
27 лютого 2026, 18:55В Італії затримали сина відомого банкіра з Дніпропетровщини, його підозрюють у вбивстві батька
27 лютого 2026, 18:49Командувачу логістики Повітряних сил, якого підозрюють у масштабній корупції, дозволили вийти під заставу
27 лютого 2026, 18:25Екс-прем'єр Великої Британії став радником Зеленського
27 лютого 2026, 18:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі блоги »