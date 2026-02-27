На Тернопільщині судитимуть 31-річного чоловіка, який до смерті побив пенсіонера

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Злочин стався наприкінці листопада 2025 року в Тернополі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними слідства, підозрюваний, 31-річний уродженець Запорізької області, та 65-річний потерпілий перебували в одній компанії, де розпивали алкогольні напої. Під час спілкування між ними виник конфлікт, у ході якого підозрюваний наніс численні удари ногами та руками по обличчю і тулубу пенсіонера. Від отриманих травм чоловік помер.

За скоєне нападнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

