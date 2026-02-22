У Тернополі в ДТП загинули двоє співробітників ДСНС

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначаєтьсчя, що дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю, 22 лютого, близько 3:00 на вулиці Об’їзній.

За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo.

У результаті аварії на місці загинули двоє чоловіків, які перебували у Renault Kangoo. Загиблі – співробітники Головне управління ДСНС у Тернопільській області віком 35 та 47 років.

Водія Mercedes затримано відповідно до ст. 208 КПК України. Йомузагрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на 7-10 років.

