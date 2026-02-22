18:40  22 лютого
Мокрий сніг, сильний вітер і ожеледиця: чого чекати від погоди 23 лютого
Після обстрілу Київщини дружина Остапчука показала пошкоджений будинок
На Рівненщині військовий збив 22-річну дівчину та втік із місця ДТП
22 лютого 2026, 14:06

У Тернополі в ДТП загинули двоє співробітників ДСНС

22 лютого 2026, 14:06
Фото: Національна поліція
У Тернополі внаслідок ДТП загинули двоє співробітників ДСНС. Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначаєтьсчя, що дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю, 22 лютого, близько 3:00 на вулиці Об’їзній.

За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo.

У результаті аварії на місці загинули двоє чоловіків, які перебували у Renault Kangoo. Загиблі – співробітники Головне управління ДСНС у Тернопільській області віком 35 та 47 років.

Водія Mercedes затримано відповідно до ст. 208 КПК України. Йомузагрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на 7-10 років.

Нагадаємо, на Рівненщині військовий збив 22-річну дівчину та втік із місця ДТП. У рамках провадження триває встановлення всіх обставин ДТП, призначені експертизи, за результатами яких вирішуватиметься питання про повідомлення підозри 35-річному чоловіку.

