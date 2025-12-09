На Тернопільщині знайшли обгоріле тіло чоловіка: поліція з'ясовує, що сталося

Фото: Національна поліція

У селі Іване-Пусте Чортківського району 8 грудня місцевий житель виявив обгоріле тіло свого сусіда

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Загиблим виявився місцевий житель 1968 року народження. За словами сусідів, чоловік проживав сам і зловживав алкоголем.

Під час огляду тіла судово-медичний експерт не виявив слідів насильницької смерті. На тілі були лише опіки, характерні для тління внаслідок необережного поводження з вогнем.

Попередньо фахівці припускають, що чоловік міг заснути з цигаркою, через що сталося тління постільних речей та отруєння чадним газом.

Остаточні причини смерті встановлять після проведення розтину.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за статтею 115 ККУ з позначкою "нещасний випадок".

