На Тернопільщині знайшли обгоріле тіло чоловіка: поліція з'ясовує, що сталося
У селі Іване-Пусте Чортківського району 8 грудня місцевий житель виявив обгоріле тіло свого сусіда
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Загиблим виявився місцевий житель 1968 року народження. За словами сусідів, чоловік проживав сам і зловживав алкоголем.
Під час огляду тіла судово-медичний експерт не виявив слідів насильницької смерті. На тілі були лише опіки, характерні для тління внаслідок необережного поводження з вогнем.
Попередньо фахівці припускають, що чоловік міг заснути з цигаркою, через що сталося тління постільних речей та отруєння чадним газом.
Остаточні причини смерті встановлять після проведення розтину.
За фактом події відкрито кримінальне провадження за статтею 115 ККУ з позначкою "нещасний випадок".
