Фото: ДСНС

Рятувальники безупинно працюють на місці ворожого удару дронами в Охтирці на Сумщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Від ранку рятувальники працюють у мобільному Пункті незламності, де мешканці можуть зігрітися, зарядити гаджети та отримати підтримку від психолога ДСНС.

Рятувальники спільно з поліцейськими допомагають людям потрапити до пошкоджених квартир, аби забрати документи, особисті речі та найнеобхідніше майно.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи: здійснюється демонтаж аварійних конструкцій. До робіт залучені верхолази ДСНС та спеціальна техніка для виконання висотних операцій.

Нагадаємо, в ніч на 8 грудні в місті Охтирка Сумської області російські війська завдали удару безпілотником по дев'ятиповерховому житловому будинку. Внаслідок атаки в квартирах із другого по п'ятий поверх спалахнула пожежа. Семеро людей отримали поранення.