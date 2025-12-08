12:11  08 грудня
На Черкащині перекинулась фура зі свинями
08:23  08 грудня
На Київщині мати підпалила рідного сина: суд оголосив вирок
08:14  08 грудня
На Вінниччині зіткнулися два автомобілі: один з водіїв загинув
08 грудня 2025, 11:13

Російський удар по Охтирці: тривають аварійні роботи

08 грудня 2025, 11:13
Фото: ДСНС
Рятувальники безупинно працюють на місці ворожого удару дронами в Охтирці на Сумщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Від ранку рятувальники працюють у мобільному Пункті незламності, де мешканці можуть зігрітися, зарядити гаджети та отримати підтримку від психолога ДСНС.

Російський удар по Охтирці: тривають аварійні роботи
Удар по Охтирці: тривають аварійні роботи

Рятувальники спільно з поліцейськими допомагають людям потрапити до пошкоджених квартир, аби забрати документи, особисті речі та найнеобхідніше майно.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи: здійснюється демонтаж аварійних конструкцій. До робіт залучені верхолази ДСНС та спеціальна техніка для виконання висотних операцій.

Удар по Охтирці на Сумщині
Російський удар по Охтирці

Нагадаємо, в ніч на 8 грудні в місті Охтирка Сумської області російські війська завдали удару безпілотником по дев'ятиповерховому житловому будинку. Внаслідок атаки в квартирах із другого по п'ятий поверх спалахнула пожежа. Семеро людей отримали поранення.

