Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 28 листопада Росія атакувала Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М та 72-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 50 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 63 ворожі безпілотники, які атакували північ, південь і схід України.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на пʼяти локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.

Нагадаємо, вночі 28 листопада російська армія атакувала безпілотниками два райони Дніпропетровщини, є пошкодження.