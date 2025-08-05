На Тернопільщині автомобіль злетів у кювет і врізався в дерево

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Із тілесними ушкодженнями, отриманими в ДТП, до лікарні потрапило двоє жителів Івано-Франківської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Аварія трапилася 5 серпня близько о 14:00, неподалік Романового Села.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля ISUZU, рухаючись в напрямку Підволочиська, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та з'їхав у кювет. Після цього автомобіль зіткнувся із деревом.

До лікарні потрапили водій 1971 року народження та 50-річний пасажир.

Нагадаємо, на Тернопільщині 22-річний мотоцикліст опинився у лікарні після перекидання. Аварія трапилась 4 серпня в селі Стара Могильниця Тернопільського району.