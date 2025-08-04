У Тернополі чоловік після конфлікту з колишньою дружиною підпалив її будинок

фото: Національна поліція

Про пожежу у приватному будинку на одній із вулиць Тернополя надійшло повідомлення на спецлінію поліції у суботу, 2 серпня. Зі слів потерпілої, увечері невідомі підпалили вхідні двері

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці з’ясували, що підпал влаштував 56-річний тернополянин — колишній чоловік потерпілої. У ході перевірки стало відомо, що між ними виник конфлікт. Жінка звернулася по допомогу до поліції.

Фігуранту правоохоронці вручили тимчасовий заборонний припис: він не мав права наближатися до заявниці та її житла. Проте чоловік порушив обмеження і вночі прийшов до будинку та підпалив вхідні двері.

У результаті пожежі згоріли двері вогонь частково пошкодив дерев’яні сходи. На щастя, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, у ніч на 28 липня на території одного з агропідприємств у Чортківському районі Тернопільської області спалахнула зерносушарка. Була реальна загроза поширення полум’я на всю установку, але рятувальники оперативно ліквідували пожежу.