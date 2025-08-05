На Тернопільщині 22-річний мотоцикліст опинився у лікарні після перекидання
22-річний мотоцикліст потрапив до реанімації після ДТП
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Аварія трапилася у ніч на 4 серпня в селі Стара Могильниця Тернопільського району. Очевидці ДТП викликали бригаду швидкої та поліцію.
Правоохоронці встановили, що чоловік, керуючи мотоциклом марки SPARK, не впорався з керуванням, перекинувся та отримав тілесні ушкодження.
Нагадаємо, 2 серпня на Тернопільщині водій BMW збив 16-річного хлопця. Житель обласного центру переходив проїзну частину дороги за межами пішохідного переходу. Зараз він перебуває у лікарні.
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