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22-річний мотоцикліст потрапив до реанімації після ДТП

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Аварія трапилася у ніч на 4 серпня в селі Стара Могильниця Тернопільського району. Очевидці ДТП викликали бригаду швидкої та поліцію.

Правоохоронці встановили, що чоловік, керуючи мотоциклом марки SPARK, не впорався з керуванням, перекинувся та отримав тілесні ушкодження.

Нагадаємо, 2 серпня на Тернопільщині водій BMW збив 16-річного хлопця. Житель обласного центру переходив проїзну частину дороги за межами пішохідного переходу. Зараз він перебуває у лікарні.