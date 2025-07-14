В Тернопольской области водитель Renault въехал в VoIkswagen, пострадали три человека
ДТП с потерпевшими зарегистрировали полицейские 13 июля
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
По данным правоохранителей, в воскресенье, 13 июля, около 12:40 житель Зборовской территориальной громады, управляя автомобилем Renault Clio, при выезде из Теребовли допустил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем VoIkswagen Golf.
В больницу за медпомощью обратились три пассажира из VoIkswagen Golf. Двоим пострадавшим медики оказали медпомощь и отпустили по месту жительства, а 10-летнюю девочку госпитализировали.
У водителей взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя.
Напомним, в Тернопольской области пассажир выпал из авто и погиб.
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
В Украине за два месяца змеи покусали 8 человек, среди пострадавших – трое детей
14 июля 2025, 15:21Премировал себя на 1,24 млн грн: экс-глава компании Фирташа предстанет перед судом
14 июля 2025, 15:20Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство
14 июля 2025, 15:02Горит грузовик на трассе Днепр–Никополь: клубы черного дыма видны в нескольких километрах
14 июля 2025, 14:59В Украине резко подорожали продукты, некоторые на 200%
14 июля 2025, 14:58На Закарпатье пограничники задержали четырех местных жителей, которые собирались переплывать Тису
14 июля 2025, 14:48Задержан 21-летний злоумышленник, который за $5900 обновлял данные в военкомате без участия клиентов
14 июля 2025, 14:45Россияне третий раз попали по Сумской общине: ранен человек, повреждено медучреждение
14 июля 2025, 14:40В Одесской области будут судить мужчину за торговлю нелегальными сигаретами на 7,8 млн грн
14 июля 2025, 14:30В Кривом Роге мужчина напал на полицейского и представителя ТЦК: пострадавшие в больнице
14 июля 2025, 14:17
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит