В Тернопольской области водитель Renault въехал в VoIkswagen, пострадали три человека

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным правоохранителей, в воскресенье, 13 июля, около 12:40 житель Зборовской территориальной громады, управляя автомобилем Renault Clio, при выезде из Теребовли допустил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем VoIkswagen Golf.

В больницу за медпомощью обратились три пассажира из VoIkswagen Golf. Двоим пострадавшим медики оказали медпомощь и отпустили по месту жительства, а 10-летнюю девочку госпитализировали.

У водителей взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

Напомним, в Тернопольской области пассажир выпал из авто и погиб.