В Тернопольской области мужчина хотел заработать онлайн, а потерял более 200 тысяч гривен

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К полицейским обратился 26-летний житель Тернополя с сообщением о том, что неизвестный выманил у него более 206 тысяч гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам мужчины, он увидел в одном из мессенджеров объявление с привлекательным предложением: "реальные деньги за несколькоминутную работу". Заинтересовавшись, он связался с так называемым менеджером, который объяснил, что нужно заходить на определенные сайты и бронировать отели. Заявитель согласился на условия и получил несколько небольших выплат за выполнение первых задач.

Впоследствии "менеджер" предложил жителям Тернополя выполнить платные задачи для увеличения прибыли — внести собственные средства, которые, по обещаниям, должны были вернуться с процентами.

Однако обещанных средств мужчина так и не получил, а связь с менеджером оборвалась.

По этому факту полицейские возбудили уголовное производство в соответствии со статьей 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Напомним, в Тернопольской области женщина украла с банковской карточки своего знакомого более 50 тысяч гривен.