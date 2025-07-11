фото: Национальная полиция

Правоохранители направили в суд уголовное производство в отношении командира и четырех военнослужащих за злоупотребление служебным положением и уклонение от военной службы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что в течение января-августа 2024 года по указаниям командира воинской части четверо его подчиненных проводили строительство частного дома, расположенного в одном из сел Хмельницкой области. Кроме того, командир отдал указание включить военнослужащих в приказ о командировках в зону боевых действий в Николаевскую область, чтобы те получали немалое денежное довольствие. Общая сумма выплат им из государственного бюджета за это время составила около миллиона гривен.

Командир объявил подозрение по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 (пособничество в уклонении военнослужащим от несения обязанностей военной службы) Уголовного кодекса Украины.

Четверо военнослужащих получили подозрения за уклонение от военной службы – ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 УК Украины.

Напомним, в девяти областях Украины правоохранители разоблачили 13 военных чиновников, незаконно насчитавших более 13 млн гривен выплат.