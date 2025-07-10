На Тернопільщині затримали посадовця, який вимагав у підприємця понад 1000 доларів

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На Тернопільщині правоохоронці викрили посадовця комунальної установи обласної ради, який організував корупційну схему

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що директор комунальної установи, вступивши у злочинну змову з посадовими особами Тернопільської обласної ради, вимагав у представника бізнесу від 50 до 100 тисяч гривень.

"Гроші мали йти за можливість безперешкодно здійснювати підприємницьку діяльність в одному із приміщень, що належить комунальній установі", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання частини коштів – 50 тисяч гривень.

За скоєне посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Тернопільщині посадовець міськради заробляв на лікуванні військовослужбовців.