В Тернопольской области задержали чиновника, который требовал у предпринимателя более 1000 долларов

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что директор коммунального учреждения, вступив в преступный сговор с должностными лицами Тернопольского областного совета, потребовал у представителя бизнеса от 50 до 100 тысяч гривен.

"Деньги должны были идти за возможность беспрепятственно осуществлять предпринимательскую деятельность в одном из помещений, принадлежащем коммунальному учреждению", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника при получении части средств – 50 тысяч гривен.

За совершенное должностному лицу грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Тернопольской области чиновник горсовета зарабатывал на лечении военнослужащих.