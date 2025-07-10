13:39  10 июля
Стрельба в центре Сум: ранен мужчина, нападающий разыскивается
10:19  10 июля
Российский удар в Киеве унес жизни 22-летней полицейской
06:40  10 июля
На Прикарпатье беспилотник обнаружил посреди озера тело человека
UA | RU
UA | RU
10 июля 2025, 14:45

В Тернопольской области задержали чиновника, который требовал у предпринимателя более 1000 долларов

10 июля 2025, 14:45
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Тернопольской области правоохранители разоблачили чиновника коммунального учреждения областного совета, организовавшего коррупционную схему

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что директор коммунального учреждения, вступив в преступный сговор с должностными лицами Тернопольского областного совета, потребовал у представителя бизнеса от 50 до 100 тысяч гривен.

"Деньги должны были идти за возможность беспрепятственно осуществлять предпринимательскую деятельность в одном из помещений, принадлежащем коммунальному учреждению", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника при получении части средств – 50 тысяч гривен.

За совершенное должностному лицу грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Тернопольской области чиновник горсовета зарабатывал на лечении военнослужащих.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская область коррупционная схема коррупция взятка предприниматель
В ДТП в Тернопольской области погибли четыре человека
09 июля 2025, 20:19
В Тернопольской области мужчина убил жену, а после этого совершил самоубийство
09 июля 2025, 14:18
В Тернопольской области женщина украла с банковской карточки своего знакомого более 55 тыс. грн
09 июля 2025, 10:53
Все новости »
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
В Черкасской области из-за пьяного водителя произошло ДТП с пострадавшими: что известно
10 июля 2025, 15:54
На Буковине прогремели мощные взрывы
10 июля 2025, 15:44
Лунин шокировал фанов во время языкового челленджа Реала
10 июля 2025, 15:39
Украинские пограничники с помощью дрона взяли в плен двух окупантов в Харьковской области
10 июля 2025, 15:29
На Днепропетровщине изъято более 80 кустов конопли у 35-летнего жителя
10 июля 2025, 15:17
Непогода на Львовщине: ГСЧС эвакуировала людей и животных из подтопленных домов
10 июля 2025, 15:15
За полгода украинские чиновники нанесли государству ущерб более чем на 6,4 млрд грн
10 июля 2025, 15:15
Украинские студенты официально получат право пользоваться искусственным интеллектом в вузах - Рада готовит изменения
10 июля 2025, 15:07
На Ровенщине удалили 11-сантиметрового гельминта из глаза женщины
10 июля 2025, 15:04
Россияне на Днепропетровщине убили мужчину дроном
10 июля 2025, 14:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »