В Тернопольской области задержали чиновника, который требовал у предпринимателя более 1000 долларов
В Тернопольской области правоохранители разоблачили чиновника коммунального учреждения областного совета, организовавшего коррупционную схему
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Правоохранители установили, что директор коммунального учреждения, вступив в преступный сговор с должностными лицами Тернопольского областного совета, потребовал у представителя бизнеса от 50 до 100 тысяч гривен.
"Деньги должны были идти за возможность беспрепятственно осуществлять предпринимательскую деятельность в одном из помещений, принадлежащем коммунальному учреждению", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали злоумышленника при получении части средств – 50 тысяч гривен.
За совершенное должностному лицу грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Тернопольской области чиновник горсовета зарабатывал на лечении военнослужащих.