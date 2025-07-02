На Тернопільщині поліцейські вилучили у перехожого майже 400 набоїв до автомата Калашникова

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У місті Чортків поліцейські вилучили у перехожого набої до автомата Калашникова

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час патрулювання правоохоронці помітили чоловіка, який дивно поводовся. 20-річний чоловік зізнався, що має при собі близько 400 набоїв різного калібру до автомата Калашникова. Звідки у нього арсенал і з якою метою він його зберігав — чоловік не пояснив.

Боєприпаси поліцейські вилучили та направили на експертизу.

Нагадаємо, поліцейські Тернопільщини оголосили підозру місцевому жителю, який продав понад 1000 набоїв до автомата Калашникова.