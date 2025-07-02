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02 липня 2025, 12:47

У Тернополі рятувальники врятували 15-річну дівчину із палаючої квартири

02 липня 2025, 12:47
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фото: Національна поліція
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Про пожежу в багатоквартирному будинку на вулиці Вишневецького 2 липня близько 10.30 повідомила місцева жителька

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

"Рятувальники вибили двері та врятували із задимленої квартири 15-річну дівчинку. Дитину доправили до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Причину займання встановлять експерти.

Нагадаємо, на Тернопільщині внаслідок пожежі загинула жінка.

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