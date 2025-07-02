У Тернополі рятувальники врятували 15-річну дівчину із палаючої квартири
Про пожежу в багатоквартирному будинку на вулиці Вишневецького 2 липня близько 10.30 повідомила місцева жителька
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
"Рятувальники вибили двері та врятували із задимленої квартири 15-річну дівчинку. Дитину доправили до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Причину займання встановлять експерти.
Нагадаємо, на Тернопільщині внаслідок пожежі загинула жінка.
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