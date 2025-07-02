На Тернопільщині розслідують загадкову смерть чоловіка
У лісі в Тернопільському районі виявили тіло жителя села Ценів, який зник 6 травня поточного року
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Тернопільській області.
За даними слідства, чоловік 1953 року народження мав проблеми зі здоров’ям і пересувався за допомогою палиці. У понеділок, 30 червня, у лісі неподалік населеного пункту місцеві жителі виявили його тіло у потічку.
"Слідів насильницької смерті на тілі пенсіонера поліцейські не виявили, але остаточна причина нещастя стане відома після проведення судово-медичної експертизи", — йдеться в повідомленні.
Наразі триває слідство.
Нагадаємо, раніше в Озернянській громаді Тернопільського району чоловік переходив через річку Цебрівка, послизнувся та втопився.
На Рівненщині втопилися дві людиниВсі новини »
01 липня 2025, 07:10У Хмельницькому в річці виявили тіло невідомого чоловіка
01 липня 2025, 03:55У Миколаєві в річці Південний Буг втопився чоловік
30 червня 2025, 00:35
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
Співачку Тоню Матвієнко побив таксист: артистка написала заяву
02 липня 2025, 04:50У Львові 23-річна дівчина збила автівкою чоловіка на самокаті
02 липня 2025, 04:30Вистава режисера з Запоріжжя отримала нагороду відомого конкурсу
02 липня 2025, 04:00Розвідники показали, як "Бобри" гризують російські системи ППО в Криму
02 липня 2025, 03:45У Дніпрі "оживили" Дмитра Яворницького: в мережі показали відео
02 липня 2025, 03:20"Він не подумає про мене": співачка Анна Трінчер пояснила, чому вона не хотіла дітей від Волошина
02 липня 2025, 02:55На Одещині комбайн зіткнувся з легковиком: загинула водійка
02 липня 2025, 02:35Познайомився в інтернеті і набрав кредитів: у Дніпрі судитимуть 17-річного хлопця, який "обчистив" банківські рахунки жінки
02 липня 2025, 01:55У Міноборони назвали втрати російської армії від початку 2025 року
02 липня 2025, 01:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни