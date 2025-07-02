На Тернопільщині розслідують загадкову смерть чоловіка

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У лісі в Тернопільському районі виявили тіло жителя села Ценів, який зник 6 травня поточного року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Тернопільській області.

За даними слідства, чоловік 1953 року народження мав проблеми зі здоров’ям і пересувався за допомогою палиці. У понеділок, 30 червня, у лісі неподалік населеного пункту місцеві жителі виявили його тіло у потічку.

"Слідів насильницької смерті на тілі пенсіонера поліцейські не виявили, але остаточна причина нещастя стане відома після проведення судово-медичної експертизи", — йдеться в повідомленні.

Наразі триває слідство.