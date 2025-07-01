На Тернопільщині судитимуть підприємця, який під виглядом водіїв переправляв чоловіків за кордон

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що 42-річний житель Тернополя допомагав виїжджати за кордон переважно своїм знайомим, аби бути впевненим, що домовленість залишиться в таємниці. Він оформлював їх як водіїв міжнародних рейсів і за грошову винагороду вносив дані до відповідної інформаційної бази. Щойно особа перетинала кордон — її фіктивно звільняли.

"За цією схемою з України незаконно виїхали четверо чоловіків, які підлягали призову на військову службу під час мобілізації", - повідомили у поліції.

На підставі зібраних доказів підприємцю-перевізнику повідомлено про підозру. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині затримали зловмисника, який за 12,6 тис. доларів організував незаконне переправлення чоловіків за кордон.