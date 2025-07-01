На Тернопільщині судитимуть підприємця, який під виглядом водіїв переправляв чоловіків за кордон
Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо організатора незаконної схеми переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Правоохоронці встановили, що 42-річний житель Тернополя допомагав виїжджати за кордон переважно своїм знайомим, аби бути впевненим, що домовленість залишиться в таємниці. Він оформлював їх як водіїв міжнародних рейсів і за грошову винагороду вносив дані до відповідної інформаційної бази. Щойно особа перетинала кордон — її фіктивно звільняли.
"За цією схемою з України незаконно виїхали четверо чоловіків, які підлягали призову на військову службу під час мобілізації", - повідомили у поліції.
На підставі зібраних доказів підприємцю-перевізнику повідомлено про підозру. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Тернопільщині затримали зловмисника, який за 12,6 тис. доларів організував незаконне переправлення чоловіків за кордон.