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01 липня 2025, 14:19

На Тернопільщині судитимуть підприємця, який під виглядом водіїв переправляв чоловіків за кордон

01 липня 2025, 14:19
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо організатора незаконної схеми переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що 42-річний житель Тернополя допомагав виїжджати за кордон переважно своїм знайомим, аби бути впевненим, що домовленість залишиться в таємниці. Він оформлював їх як водіїв міжнародних рейсів і за грошову винагороду вносив дані до відповідної інформаційної бази. Щойно особа перетинала кордон — її фіктивно звільняли.

"За цією схемою з України незаконно виїхали четверо чоловіків, які підлягали призову на військову службу під час мобілізації", - повідомили у поліції.

На підставі зібраних доказів підприємцю-перевізнику повідомлено про підозру. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині затримали зловмисника, який за 12,6 тис. доларів організував незаконне переправлення чоловіків за кордон.

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