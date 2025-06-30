На Тернопільщині судитимуть матір, яка нагодувала дітей отруйними грибами

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Правоохоронці Тернопільщини оголосили підозру багатодітній матері за злісне невиконання обов'язків по догляду за дітьми та залишення в небезпеці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Восени минулого року надзвичайна подія сталася у багатодітній родині з міста Копичинці. Тоді до медичних закладів потрапили восьмеро неповнолітніх віком від 17 до одного року та один дорослий. Лікарі встановили діагноз – отруєння грибами.

Як з’ясувалося, одним з факторів стало те, що мати тривалий час не зверталася за медичною допомогою і займалася самолікуванням дітей.

Жінці висунули підозри одразу за двома статтями Кримінального кодексу України - злісне невиконання батьками встановлених законом обов`язків по догляду за дітьми, що спричинило тяжкі наслідки (ст.166) та завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство та хворобу (ч 3 ст. 135).

39-річній жительці міста Копичинці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли про те, що на Тернопільщині сім’я отруїлася грибами.