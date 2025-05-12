На Тернопільщині затримали зловмисника, який за 12,6 тис. доларів організував незаконне переправлення чоловіків за кордон

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Жителя Тернопільської області підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними слідства, чоловік розробив злочинну схему, спрямовану на вивезення чоловіків призовного віку до країн Європейського союзу в обхід пунктів пропуску.

Зловмисник розшукував осіб, які планували уникнути мобілізації, та пропонував їм за грошову винагороду виїхати до Румунії. "Клієнтів" відвозив з Тернополя до прикордонної зони Чернівецької області, а звідти — за кордон.

Вартість таких "послуг" становила 12 600 доларів США.

Зловмисника затримали після отримання частини суми. Тепер йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині викрили організовану злочинну групу, яка торгувала автомобілями для ЗСУ.