В Тернопольской области будут судить предпринимателя, который под видом водителей переправлял мужчин за границу

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Стражи порядка установили, что 42-летний житель Тернополя помогал выезжать за границу преимущественно своим знакомым, чтобы быть уверенным, что договоренность останется в тайне. Он оформлял их как водителей международных рейсов и за денежное вознаграждение вносил данные в соответствующую информационную базу. Только человек пересекал границу — его фиктивно увольняли.

"По этой схеме из Украины незаконно выехали четверо мужчин, подлежавших призыву на военную службу во время мобилизации", - сообщили в полиции.

На основании собранных доказательств предпринимателю-перевозчику поставлено в известность о подозрении. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области задержали злоумышленника, который за 12,6 тыс. долларов организовал незаконную переправку мужчин за границу.