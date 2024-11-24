Померла третя дитина з родини, яка отруїлася грибами на Тернопільщині

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Померла третя дитина з родини із села Копичинці на Тернопільщині, яка отруїлася грибами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "20 хвилин".

За даними видання, померла 13-річна Марія Микульська, вона перебувала у лікарні.

Це вже четверта смерть у цій родині. Раніше повідомляли про смерть співмешканця матері та двох дітей.

Нагадаємо, 30 жовтня на Тернопільщині родина з 8 дітьми була госпіталізована через отруєння грибами.

Раніше від отруєння грибами помер співмешканець матері та дворічна дівчинка, її готували до пересадки печінки. 11 листопада стало відомо, що померла дівчинка 2011 року народження. Її життя намагалися врятувати у столичній лікарні "Охматдит".