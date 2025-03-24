На Тернопільщині судитимуть жінку, яка пʼяною вбила знайому

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Повідомлення про вбивство в обласному центрі на вулиці Лесі Українки на спецлінію поліції надійшло 21 березня. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції.

Правоохоронці встановили, що потерпіла прийшла в гості до колишнього чоловіка матері. Вона разом ним, його знайомою та ще одним чоловіком розпивала спиртні напої. У ході застілля між жінками виникла суперечка під час якої 45-річна жителька Коломийського району схопила металевий табурет та вдарила ним гостю, а після цього завдала ще кілька ножових поранень в різні ділянки тіла. Після суперечки потерпіла пішла до сусідньої кімнати, лягла на ліжко та померла.

Зловмисниця зізналася у скоєному. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Тернопільській області нетверезу жінку оштрафують за неправдивий виклик поліції.