В Тернопольской области пьяный водитель совершил ДТП и пытался за 1000 грн откупиться от полиции

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Полицейские установили, что в результате столкновения транспортных средств никто не пострадал. Водитель, спровоцировавший аварию, покинул место происшествия. Правоохранители оперативно установили его местонахождение. В ходе общения с мужем полицейские обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения, что было доказано в результате теста.

Во время оформления протокола нарушитель пытался подкупить полицейских – положил в служебный автомобиль 1000 грн.

На водителя все же составили протокол. Теперь ему грозит не только штраф, но и лишение свободы сроком до 4 лет.

Напомним, на Тернопольщине находившийся в розыске мужчина пытался за 5000 грн откупиться от полицейских.