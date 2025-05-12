На Тернопільщині викрили організовану злочинну групу, яка торгувала автомобілями для ЗСУ

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Зловмисники налагодили схему реалізації автомобілів, ввезених на митну територію України в якості гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ та благодійних організацій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Організував шахрайську схему житель Львівщини, взявши у спільники жителя Тернопільської та Хмельницької областей. Зловмисники за допомогою підроблених документів, отриманих від благодійних організацій, протягом 2023-2024 років завозили на територію України автомобілі в якості гуманітарної допомоги, а потім продавали їх через інтернет.

Доведено, що таким способом вони продали 8 авто за ціною від 2500 до 7500 доларів. Внаслідок таких махінацій до державного бюджету не було сплачено майже 2 мільйони гривень.

"Слідчі поліції за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомили всім фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.222 КК України – шахрайство з фінансовими ресурсами, вчинене організованою злочинною групою", - додали у поліції.

Нагадаємо, на Тернопільщині шахраї виманили у людей майже півмільйона гривень за неіснуючі авто.