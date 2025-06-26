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26 июня 2025, 15:39

В Тернопольской области мошенники, прикрываясь ВСУ, выманили у предпринимателя 100 000 грн

26 июня 2025, 15:39
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Муж перечислил 100 тысяч гривен людям, которые звонили по телефону от представителей налоговой службы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители продолжают регистрировать сообщения о том, что неизвестные звонят предпринимателям, представляются сотрудниками налоговой инспекции или военной администрации и просят средства на нужды Вооруженных сил Украины.

Один из предпринимателей поверил такому дозвонителю и, не проверив информацию, передал 100 000 гривен якобы в помощь армии.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Напомним, в Тернопольской области разоблачена организованная преступная группа, которая торговала автомобилями для ВСУ.

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