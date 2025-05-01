На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який до смерті побив співмешканку
Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо тернополянина, який до смерті побив співмешканку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Про раптову смерть 44-річної співмешканки на спецлінію поліції повідомив житель обласного центру. Це трапилося ще у лютому.
49-річного чоловіка затримали за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Судово-медичний експерт на тілі жінки виявив численні сліди від побоїв: співмешканець завдавав їй удари руками, ногами та іншими предметами у різні ділянки тіла, що призвело до смерті.
У ході досудового розслідування працівники поліції встановили, що до співмешканців неодноразово на сімейні конфлікти виїжджали правоохоронці.
Зібравши достатньо доказів, правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду.
Нагадаємо, у Тернополі в ставі знайшли тіло жінки, яку шукали з початку березня.