На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який до смерті побив співмешканку

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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо тернополянина, який до смерті побив співмешканку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Про раптову смерть 44-річної співмешканки на спецлінію поліції повідомив житель обласного центру. Це трапилося ще у лютому.

49-річного чоловіка затримали за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Судово-медичний експерт на тілі жінки виявив численні сліди від побоїв: співмешканець завдавав їй удари руками, ногами та іншими предметами у різні ділянки тіла, що призвело до смерті.

У ході досудового розслідування працівники поліції встановили, що до співмешканців неодноразово на сімейні конфлікти виїжджали правоохоронці.

Зібравши достатньо доказів, правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду.

Нагадаємо, у Тернополі в ставі знайшли тіло жінки, яку шукали з початку березня.