В Тернопольской области старосту села избили и вывезли на кладбище
Правоохранители начали уголовное производство по факту избиения старосты одного из сел Лановецкого общества
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
К сотрудникам отделения полиции г. Лановцы поступило сообщение от медиков о том, что в больницу с телесными повреждениями доставлен староста одного из сел общины.
По словам потерпевшего, к нему домой пришли неизвестные, избили его и вывезли на кладбище, где угрожали физической расправой.
Злоумышленником оказался 49-летний житель Ивано-Франковской области. Причиной такого поступка стали неприязненные отношения. Полицейские устанавливают все подробности и происшествия.
Напомним, в Тернопольской области будут судить мужчину, который до смерти избил сожительницу.