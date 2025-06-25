В Тернопольской области старосту села избили и вывезли на кладбище

фото: freepik.com

Правоохранители начали уголовное производство по факту избиения старосты одного из сел Лановецкого общества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

К сотрудникам отделения полиции г. Лановцы поступило сообщение от медиков о том, что в больницу с телесными повреждениями доставлен староста одного из сел общины.

По словам потерпевшего, к нему домой пришли неизвестные, избили его и вывезли на кладбище, где угрожали физической расправой.

Злоумышленником оказался 49-летний житель Ивано-Франковской области. Причиной такого поступка стали неприязненные отношения. Полицейские устанавливают все подробности и происшествия.

Напомним, в Тернопольской области будут судить мужчину, который до смерти избил сожительницу.