В Тернопольской области женщина потеряла 100 000 гривен, доверившись псевдоработнице СБУ

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудницей СБУ. В разговоре мошенница сообщила, что женщина якобы подозревается в государственной измене из-за заказа биологически активных добавок на одном из интернет-ресурсов, якобы имеющих связь с временно оккупированными территориями и страной-агрессором.

Чтобы "решить вопрос мирно", аферистка предложила перечислить 100 000 гривен.

Следователи полиции открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Напомним, жительница Тернополя перевела мошенникам почти 100 тысяч гривен.