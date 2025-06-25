Житель Тернопольщины на глазах у прохожих застрелил бездомную собаку

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Житель Кременецкого района застрелил беспризорную собаку из гладкоствольного ружья. Злоумышленнику "светит" до трех лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области, передает RegioNews.

По данным следствия, в беспризорного пса выстрелил житель Кременца 1963 года рождения. Его опознали свидетели преступления.

"Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное производство. Известно, что у мужчины было разрешение на хранение оружия, из которого он застрелил собаку. В настоящее время продолжается следствие.