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19 июня 2025, 10:59

В Тернополе велосипедист сбил 70-летнюю женщину и скрылся: его разыскивает полиция

19 июня 2025, 10:59
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фото: Национальная полиция
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С переломом и другими телесными повреждениями в травмпункт бригада экстренной медицинской помощи госпитализировала жительницу Тернополя 1955 года рождения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Как сообщили в полиции, травмы женщина получила 18 июня около 13:20 в ДТП. Велосипедист, двигаясь по пешеходному тротуару на бульваре Тараса Шевченко в направлении улицы Князя Острожского, допустил наезд на пешехода. После этого виновник ДТП скрылся.

Правоохранители устанавливают личность велосипедиста. По данному факту открыто производство в соответствии с частью 1 статьи 291 (нарушение действующих правил транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Тернополе водитель Renault сбил на пешеходном переходе 50-летнего мужчину.

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