Колишнього голову Тернопільської облради засудили до 9 років тюрми

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Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка у вчиненні корупційного злочину та незаконного зберігання боєприпасів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу суду.

Суд встановив, що перебуваючи на посаді, чиновник вимагав та отримав 612 тисяч гривень неправомірної вигоди від засновника компанії-підрядника.

За цю суму він обіцяв сприяти включенню будівництва до переліку об'єктів, що фінансуються з державної субвенції, підписанню первинних документів директором комунального підприємства та частковій оплаті боргу замовника перед підрядником.

Крім того, в нього виявили бойові припаси, які він зберігав без передбаченого законом дозволу.

Дії Головка кваліфіковано за:

ч. 4 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище;

ч. 1 ст. 263 КК України — незаконне зберігання бойових припасів.

Суд призначив колишньому посадовцю 9 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади в органах влади (крім виборних) на 3 роки та конфіскацією всього належного майна.

Варто зазначити, вирок ще не набрав законної сили і може бути оскаржений протягом 30 днів шляхом подання апеляції до Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо, у лютому Михайлу Головку повідомили про підозру у недекларуванні майна на суму понад 2 млн грн.