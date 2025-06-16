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На Сумщині судили колишнього правоохоронця та адвоката. Виявилось, що вони отримували хабар від підприємця

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього посадовця поліції та адвоката винними у справі про хабар. За даними слідства, у 2022 році стався нещасний випадок: під час розвантаження машини з лісом травмувався робітник. Тоді тимчасового заступника начальника слідчого управління ГУНП в Сумській області, начебто, почав лякати власника фірми кримінальною відповідальністю та арештом майна.

Правоохоронцю запропонували 10 тисяч доларів, щоб закрити справу. Згодом суму хабаря зменшили до 8 тисяч доларів. На обшук підтримати підприємця приїхав знайомий працівник СБУ. За його словами, власник компанії активно підтримує ЗСУ. Також він казав, "чи 10 тисяч буде нормально, не багато?".

Згодом підприємець та працівник ЗСУ були залучені Національним антикорупційним бюро до конфіденційного співробітництва. До передачі хабаря залучили адвоката. Правоохоронець заявив, що без адвоката нічого не зможе зробити. НАБУ задокументувало передачу через адвоката 5 тисяч доларів.

Із записів, що мало слідство, було відомо, що сам працівник поліції був ініціатором зустрічей. У результаті колишнього посадовця засудили до 7 років ув'язнення з конфіскацією майна і забороною обіймати посади в правоохоронних органах на 3 роки.

Адвокат отримав 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною на 3 роки займатися адвокатською діяльністю.

Нагадаємо, раніше на Львівщині викрили чоловіка, який пропонував 5 тисяч доларів хабаря. За ці гроші він хотів домовитися з заступником командира, аби той не вживав жодних заходів стосовно його брата, який вчинив СЗЧ.