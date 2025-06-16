13:09  16 червня
На Вінниччині чоловік одружився на тещі, щоб виїхати за кордон
11:28  16 червня
Киянка отримала понад 100 рецептів на метадон, обманюючи лікарів
08:00  16 червня
У ЗСУ порахували втрати російської армії за тиждень
UA | RU
UA | RU
16 червня 2025, 17:49

На Сумщині колишній поліцейський та адвокат отримали вироки через хабар

16 червня 2025, 17:49
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Сумщині судили колишнього правоохоронця та адвоката. Виявилось, що вони отримували хабар від підприємця

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього посадовця поліції та адвоката винними у справі про хабар. За даними слідства, у 2022 році стався нещасний випадок: під час розвантаження машини з лісом травмувався робітник. Тоді тимчасового заступника начальника слідчого управління ГУНП в Сумській області, начебто, почав лякати власника фірми кримінальною відповідальністю та арештом майна.

Правоохоронцю запропонували 10 тисяч доларів, щоб закрити справу. Згодом суму хабаря зменшили до 8 тисяч доларів. На обшук підтримати підприємця приїхав знайомий працівник СБУ. За його словами, власник компанії активно підтримує ЗСУ. Також він казав, "чи 10 тисяч буде нормально, не багато?".

Згодом підприємець та працівник ЗСУ були залучені Національним антикорупційним бюро до конфіденційного співробітництва. До передачі хабаря залучили адвоката. Правоохоронець заявив, що без адвоката нічого не зможе зробити. НАБУ задокументувало передачу через адвоката 5 тисяч доларів.

Із записів, що мало слідство, було відомо, що сам працівник поліції був ініціатором зустрічей. У результаті колишнього посадовця засудили до 7 років ув'язнення з конфіскацією майна і забороною обіймати посади в правоохоронних органах на 3 роки.

Адвокат отримав 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною на 3 роки займатися адвокатською діяльністю.

Нагадаємо, раніше на Львівщині викрили чоловіка, який пропонував 5 тисяч доларів хабаря. За ці гроші він хотів домовитися з заступником командира, аби той не вживав жодних заходів стосовно його брата, який вчинив СЗЧ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
корупція суд Сумська область
Справа про корупцію в Мінрегіоні: експосадовці, які пов'язані з Чернишовим, отримали підозри
13 червня 2025, 18:55
Президента НААН викрили на махінаціях із працевлаштуванням: подробиці
13 червня 2025, 14:08
Всі новини »
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
На Закарпатті пройшли Всеукраїнські змагання з БпЛА
16 червня 2025, 19:05
Телеведуча Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність першої дитини
16 червня 2025, 19:00
В Україні стартували зйомки 2 сезону серіалу "Прикордонники"
16 червня 2025, 18:46
Радів смерті військового ЗСУ: у Харкові судили зрадника, який коригував удари РФ
16 червня 2025, 18:43
Обстріли Дніпропетровщини: пошкоджені будинки, авто та інфраструктура
16 червня 2025, 18:33
На Одещині поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП за участі вантажівки та легкового авто
16 червня 2025, 18:29
На Тернопільщині зіткнулися бус та автоцистерна з дизпаливом
16 червня 2025, 18:21
На Дніпропетровщині будують перший в Україні будинок для собак з інвалідністю
16 червня 2025, 18:17
У Києві в ДТП постраждали четверо дітей
16 червня 2025, 18:13
На Київщині судитимуть двох зловмисників, які продали інформацію для підготовки вбивства високопосадовця
16 червня 2025, 18:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Павло Казарін
Мар'яна Безугла
Всі блоги »