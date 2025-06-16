За три зрізаних дерева житель Тернопільщини може сісти на 3 роки у в'язницю
Співробітники поліції Тернопільської області припинили незаконну порубку дерев
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Про злочин співробітникам поліції повідомив лісник. Під час обстеження території він виявив чоловіка, який за допомогою бензопили зрізав три дерева.
Правоохоронці встановили, що до незаконної порубки причетний 20-річний житель Борщівської громади. Жодних дозвільних документів на проведення робіт у нього не було.
Поліцейські вилучили зрубану деревину.
"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту або позбавлення волі на строк до трьох років", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Тернополі чоловік може сісти до в’язниці за те, що вирубав 2 дерева у парку.