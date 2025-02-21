06:07  21 лютого
Сили оборони вперше знищили в Україні північнокорейську САУ "Коксан"
07:05  21 лютого
На озброєння ЗСУ надійшли нові FPV-дрони
12:23  21 лютого
У мережі показали момент прильоту "Шахеда" у Білій Церкві
UA | RU
UA | RU
21 лютого 2025, 17:45

Колишньому очільнику Тернопільської облради повідомили про нову підозру

21 лютого 2025, 17:45
Читайте также на русском языке
фото: freepik.com
Читайте также
на русском языке

Народному депутату України 7-го та 8-го скликань, ексголові Тернопільської облради, чинному депутату цієї ж облради повідомлено про підозру у недекларуванні майна на суму понад 2 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт НАБУ.

Прізвище не вказується, але згідно з матеріалами справи випливає, що йдеться про Михайла Головка.

Зазначається, що підозрюваний, обіймаючи посаду голови Тернопільської обласної ради, не вказав у деклараціях за 2022-2023 рр. належну своїй матері квартиру площею 201,9 кв. м., яку використовував разом із членами сім’ї, нежитлові приміщення (паркувальне місце, автомийку та кладову), які належать членам сім’ї, а також кошти на банківському рахунку.

Згадана посадова особа також обвинувачується у вимаганні хабаря у власника приватного підприємства та одержанні 600 000 грн.

Нагадаємо, Дніпрі суддя підробив підписи і вкрав квартиру, яку орендував. Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тернопільська область НАБУ САП підозра Головко Михайло Йосифович
Жителька Тернопільщини втратила майже 100 тисяч гривень через фальшиву пропозицію "єДопомоги"
21 лютого 2025, 14:35
Жителя Тернопільщини, який намагався застрелити знайомого через борг у $100 тисяч, відправили за ґрати
19 лютого 2025, 01:12
Житель Тернопільщини може сісти на 7 років за саморобний пістолет
18 лютого 2025, 16:44
Всі новини »
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
Шахраював в інтернеті: мешканець Калущини продавав несправні відеокарти
21 лютого 2025, 18:55
Прокрався в машину і приставив до шиї бритву: в центрі Черкас чоловік напав на жінку та побив її
21 лютого 2025, 18:55
Теракт в Одесі: виконавцем виявився 18-річний житель міста
21 лютого 2025, 18:55
Армія РФ завдала удару по Слов'янську: є поранені
21 лютого 2025, 18:37
Атака Трампа на Зеленського - що відбувається та що робити?
21 лютого 2025, 18:33
РФ згодна віддати Україні заморожені 300 мільярдів, але з умовою - ЗМІ
21 лютого 2025, 18:31
Росіяни обстріляли евакуаційний автомобіль на Донеччині
21 лютого 2025, 18:22
Українця засудили до 8 років позбавлення волі за підготовку теракту в Польщі
21 лютого 2025, 18:05
У МОЗ розповіли, скільки українців захворіли на грип та ГРВІ
21 лютого 2025, 18:04
У Києві на виставці вперше показали українську ракету "Трембіта"
21 лютого 2025, 17:46
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі публікації »
Валерій Пекар
Юрій Богданов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »