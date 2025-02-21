Колишньому очільнику Тернопільської облради повідомили про нову підозру

фото: freepik.com

Народному депутату України 7-го та 8-го скликань, ексголові Тернопільської облради, чинному депутату цієї ж облради повідомлено про підозру у недекларуванні майна на суму понад 2 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт НАБУ.

Прізвище не вказується, але згідно з матеріалами справи випливає, що йдеться про Михайла Головка.

Зазначається, що підозрюваний, обіймаючи посаду голови Тернопільської обласної ради, не вказав у деклараціях за 2022-2023 рр. належну своїй матері квартиру площею 201,9 кв. м., яку використовував разом із членами сім’ї, нежитлові приміщення (паркувальне місце, автомийку та кладову), які належать членам сім’ї, а також кошти на банківському рахунку.

Згадана посадова особа також обвинувачується у вимаганні хабаря у власника приватного підприємства та одержанні 600 000 грн.

Нагадаємо, Дніпрі суддя підробив підписи і вкрав квартиру, яку орендував. Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.