Жительница Тернополя перевела мошенникам почти 100 тысяч гривен

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Чтобы сохранить средства и избежать их потери, злоумышленник предложил создать резервный счет и перечислить туда все сбережения. Женщина выполнила все инструкции и перевела более 96 000 гривен на указанные реквизиты. После этого связь с работником банка оборвалась.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество.

Напомним, в Тернопольской области мужчина одолжил у знакомой ноутбук и продал его.