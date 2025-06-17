Жительница Тернополя перевела мошенникам почти 100 тысяч гривен
К женщине позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Чтобы сохранить средства и избежать их потери, злоумышленник предложил создать резервный счет и перечислить туда все сбережения. Женщина выполнила все инструкции и перевела более 96 000 гривен на указанные реквизиты. После этого связь с работником банка оборвалась.
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество.
Напомним, в Тернопольской области мужчина одолжил у знакомой ноутбук и продал его.
В Тернопольской области автоцистерна перевернулась после столкновения с Mercedes Sprinter: есть пострадавшиеВсе новости »
16 июня 2025, 21:02В Тернополь эвакуировали 23 детей с инвалидностью из Херсона
16 июня 2025, 19:44В Тернопольской области столкнулись бус и автоцистерна с дизтопливом
16 июня 2025, 18:21
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
В Запорожье руководство университета продало тысячи фейковых удостоверений аспирантов на 50 млн грн
17 июня 2025, 13:34Глава МВД назвал количество погибших и пострадавших из-за атак россиян
17 июня 2025, 13:19Вице-премьер-министр Чернышев уехал за границу и не вернулся в Украину
17 июня 2025, 13:18В Одесской области полицейские задержали иностранца, который за 8000 долларов переправлял мужчин в Молдову
17 июня 2025, 12:19В "Слуге Народа" нашли способ объединить ветеранов вокруг спорта
17 июня 2025, 12:18Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
17 июня 2025, 12:14СБУ задержала агента элитного российского подразделения, корректировавшего удары по Киевщине
17 июня 2025, 12:1118 июня в Киеве объявлен Днем траура
17 июня 2025, 12:05Житель Одессы создал масштабную коррупционную схему хищения миллионов гривен на продуктах для военных
17 июня 2025, 11:59
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия