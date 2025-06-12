Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

У центральному парку Івано-Франківська Служба безпеки України спільно з Нацполіцією зірвали підготовку до масштабного теракту. За попередніми даними, російські спецслужби намагалися використати неповнолітню місцеву мешканку для організації вибуху у людному місці.

Куратор з фсб доручив дівчині збирати вибуховий пристрій в орендованій квартирі. Фото: СБУ.

Правоохоронці повідомили, що російський агент вийшов на 15-річну школярку через месенджер і запропонував їй гроші в обмін на виготовлення саморобного вибухового пристрою. Дівчині надіслали докладні інструкції: начинити вибухівку гайками, сховати у термос і зібрати все в орендованій квартирі, аби не викликати підозр у родичів.

За планом куратора, школярка мала перенести саморобний вибуховий пристрій у центральний парк у годину пік. Тоді вибухівку планували підірвати дистанційно разом із самою виконавицею, щоб приховати сліди злочину та вбити якомога більше цивільних. Коли дівчина відмовилась виконувати завдання, їй почали погрожувати викриттям.

Втім, ще до того, як справа зайшла надто далеко, дівчина повідомила про підозрілий контакт через чат-бот СБУ "Спали ФСБшника". Це дозволило українським спецслужбам узяти ситуацію під контроль. Вони задокументували весь процес: від першого контакту і вербування до інструкцій зі збирання вибухівки.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — "воєнні злочини". СБУ встановлює всі особи, причетні до спроби теракту. Операція проводилася під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Раніше повідомлялося, на Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої.