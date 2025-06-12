10:09  12 червня
Податківець із Хмельниччини сяде за ґрати через ДТП, у якій постраждало три жінки
08:23  12 червня
На Львівщині 20-річний син жорстоко побив батька: чоловік у реанімації
03:55  12 червня
У Запоріжжі студентку засудили за державну зраду
UA | RU
UA | RU
12 червня 2025, 10:20

15-річна школярка допомогла викрити спробу теракту в центрі Івано-Франківська

12 червня 2025, 10:20
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України та Нацполіція зірвали спробу теракту в центрі Івано-Франківська

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

У центральному парку Івано-Франківська Служба безпеки України спільно з Нацполіцією зірвали підготовку до масштабного теракту. За попередніми даними, російські спецслужби намагалися використати неповнолітню місцеву мешканку для організації вибуху у людному місці.

куратор з фсб доручив дівчині збирати вибуховий пристрій в орендованій квартирі. Фото: СБУ.
Куратор з фсб доручив дівчині збирати вибуховий пристрій в орендованій квартирі. Фото: СБУ.

Правоохоронці повідомили, що російський агент вийшов на 15-річну школярку через месенджер і запропонував їй гроші в обмін на виготовлення саморобного вибухового пристрою. Дівчині надіслали докладні інструкції: начинити вибухівку гайками, сховати у термос і зібрати все в орендованій квартирі, аби не викликати підозр у родичів.

За планом куратора, школярка мала перенести саморобний вибуховий пристрій у центральний парк у годину пік. Тоді вибухівку планували підірвати дистанційно разом із самою виконавицею, щоб приховати сліди злочину та вбити якомога більше цивільних. Коли дівчина відмовилась виконувати завдання, їй почали погрожувати викриттям.

Втім, ще до того, як справа зайшла надто далеко, дівчина повідомила про підозрілий контакт через чат-бот СБУ "Спали ФСБшника". Це дозволило українським спецслужбам узяти ситуацію під контроль. Вони задокументували весь процес: від першого контакту і вербування до інструкцій зі збирання вибухівки.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — "воєнні злочини". СБУ встановлює всі особи, причетні до спроби теракту. Операція проводилася під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Раніше повідомлялося, на Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
теракт СБУ вибух Івано-Франківськ Україна ФСБ РФ поліція
Уряд прискорює процес бронювання священників: що відомо
12 червня 2025, 10:23
Поліцейські розслідують загадкову смерть немовляти на Одещині
12 червня 2025, 09:59
Жителі Тернопільщини задекларували понад 170 одиниць зброї
12 червня 2025, 09:29
Всі новини »
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
За добу прикордонники збили 10 ворожих безпілотників
12 червня 2025, 11:19
На Дніпропетровщині судитимуть правоохоронця, який за 1-2 тис. доларів видаляв дані про ухилянтів
12 червня 2025, 11:09
У Кривому Розі стався скандал через могилу для загиблого воїна
12 червня 2025, 11:04
На Одещині вантажівка збила мотоцикліста
12 червня 2025, 10:59
ЗСУ атакували завод електроніки під Москвою
12 червня 2025, 10:57
На Тернопільщині нетверезий чоловік на мопеді намагався підкупити поліцейських
12 червня 2025, 10:55
Спалив мікроавтобус військового - повідомлено про підозру 47-річному мешканцю Києва
12 червня 2025, 10:53
На Волині чоловік зберігав майже кілограм канабісу та вирощував понад 200 рослин конопель
12 червня 2025, 10:45
Росіяни запустили по Україні 63 БпЛА: скільки збила ППО
12 червня 2025, 10:42
Жителька Тернополя хотіла продати дитячий візок і втратила понад 5000 грн
12 червня 2025, 10:31
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Юрій Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »