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16 июня 2025, 06:00

В центре Тернополя 12-летняя школьница угрожала убить человека

16 июня 2025, 06:00
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фото: Нацполиция
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Правоохранители разыскали и провели профилактическую беседу с 12-летней девочкой из-за ненадлежащего поведения в публичном месте

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области, передает RegioNews.

Об инциденте стало известно в пятницу, 13 июня. Во время мониторинга социальных сетей стражи порядка обнаружили в одном из Telegram-каналов видео, на котором школьница в центре Тернополя нецензурно высказывалась и угрожала физической расправой другому человеку.

"Полицейские установили личность нарушительницы - это 12-летняя жительница Тернополя, которая учится в одной из местных школ", - говорится в сообщении.

С девочкой провели профилактическую беседу по недопущению подобного поведения в будущем.

Напомним, в Одесской области 17-летний парень жестоко избил 12-летнего подростка.

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