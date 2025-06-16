В центре Тернополя 12-летняя школьница угрожала убить человека

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Правоохранители разыскали и провели профилактическую беседу с 12-летней девочкой из-за ненадлежащего поведения в публичном месте

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области, передает RegioNews.

Об инциденте стало известно в пятницу, 13 июня. Во время мониторинга социальных сетей стражи порядка обнаружили в одном из Telegram-каналов видео, на котором школьница в центре Тернополя нецензурно высказывалась и угрожала физической расправой другому человеку.

"Полицейские установили личность нарушительницы - это 12-летняя жительница Тернополя, которая учится в одной из местных школ", - говорится в сообщении.

С девочкой провели профилактическую беседу по недопущению подобного поведения в будущем.